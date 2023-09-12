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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов: «Не смирился с мыслью, что больше не сыграю на чемпионатах мира и Европы»

12 Сентября 2023 • 10:34 Комментировать

Хавбек сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарий касательно отстранения отечественных команд от участия в международных турнирах.

«Я не смирился с мыслью, что больше не сыграю на чемпионатах мира и Европы. Я верю, что всё ещё будет. Крест точно на этом не поставил», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в феврале прошлого года клубы и российские сборные были отстранены от официальных турниров совместным решением УЕФА и ФИФА.

Сегодня, 12 сентября, национальная команда проведет товарищескую встречу против сборной Катара. Спарринг начнется в 18:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Дмитрий Баринов
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