Баринов: «Не смирился с мыслью, что больше не сыграю на чемпионатах мира и Европы»

Хавбек сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарий касательно отстранения отечественных команд от участия в международных турнирах.

«Я не смирился с мыслью, что больше не сыграю на чемпионатах мира и Европы. Я верю, что всё ещё будет. Крест точно на этом не поставил», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в феврале прошлого года клубы и российские сборные были отстранены от официальных турниров совместным решением УЕФА и ФИФА.

Сегодня, 12 сентября, национальная команда проведет товарищескую встречу против сборной Катара. Спарринг начнется в 18:15 по московскому времени.