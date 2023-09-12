Эквадорский нападающий Алехандро Кабеса, который выступает у себя на родине за клуб «Эмелек», близок к переезду в Российскую премьер-лигу.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в подписании 26-летнего футболиста заинтересован «Сочи». Южане собираются взять Алехандро в аренду с правом необязательного выкупа.

В нынешнем сезоне Кабеса провел 22 поединка, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с «Эмелеком» рассчитано до конца декабря 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 900 тысяч евро.