Галактионов: «Локомотив» ищет ещё одного игрока уровня Дзюбы»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что клуб подыскивает игрока со стержнем. Специалист привел в пример нападающего Артёма Дзюбу.

«У нас есть опытный, как мы говорим внутри коллектива, Артём Дзюба. Нам в определённую позицию хотелось бы ещё добавить такого игрока, со стрежнем. Ищем, смотрим», - рассказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл шесть поединков за «железнодорожников», отметившись двумя забитыми мячами.

После семи туров Премьер-лиги «Локомотив» располагается на шестой строчке, набрав 12 очков.