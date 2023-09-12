Дасаев: «Дай бог, чтобы Черчесов поскорее нашёл команду»

Экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением относительно будущего Станислава Черчесова. Специалист находится в статусе безработного после увольнения из венгерского «Ференцвароша».

«Я не знаю, в каком клубе увидим Станислава Черчесова, но, дай бог, чтобы он поскорее нашёл команду. Если хочет работать, пусть работает. Мы будем рады за него», - передает слова Дасаева Metaratings.ru.

Напомним, что Черчесов занимал пост главного тренера «Ференцвароша» с декабря 2021 по июль 2023 года. Под его руководством команда два раза становилась чемпионом Венгрии и выигрывала кубок страны.