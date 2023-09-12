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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов - о разносе от Черчесова: «Стены тряслись, нас прилично приложили»

12 Сентября 2023 • 09:33 Комментировать

Футболист московского «Локомотива» и национальной сборной России Дмитрий Баринов вспомнил о самом жестком разносе от тренера в своей карьере.

«Самый жёсткий был от Саламыча после Бельгии на чемпионате Европы. Там стены тряслись, очень жёстко было. Нас очень прилично приложили. Ну и Палыч любил разносить», - передает слова 27-летнего полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что поединок между национальными сборными России и Бельгии состоялся летом 2021 года. В том матче команда под руководством Станислава Черчесова потерпела крупное поражение со счетом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Станислав Черчесов Дмитрий Баринов
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