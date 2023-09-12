Агент рассказал, когда Барриос вернётся в «Зенит»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, когда футболист вернётся в расположение петербургского клуба из сборной Колумбии.

«Вильмар вернётся в расположение «Зенита» завтра», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, завтра, 13 сентября, сборная Колумбии встретится с командой Чили в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года. Начало этой игры запланировано на 3:30 по московскому времени.

В текущем сезоне 29-летний Барриос провёл за «Зенит» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 17 сентября против «Рубина».