Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, когда Барриос вернётся в «Зенит»

12 Сентября 2023 • 09:15 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, когда футболист вернётся в расположение петербургского клуба из сборной Колумбии.

«Вильмар вернётся в расположение «Зенита» завтра», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, завтра, 13 сентября, сборная Колумбии встретится с командой Чили в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года. Начало этой игры запланировано на 3:30 по московскому времени.

В текущем сезоне 29-летний Барриос провёл за «Зенит» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 17 сентября против «Рубина».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Колумбии Вильмар Барриос Луис Фелипе Поссо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
09:15 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда Барриос вернётся в «Зенит»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Кто ставил «Локомотив» на второе место до старта - разбираются в футболе»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Локомотива» Баринов рассказал, в каком случае будет доволен своей карьерой
04:03 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Никакой трагедии в поражении от олимпийцев Египта нет»
03:49 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев прокомментировал матчи молодёжной сборной России
11 Сентября
23:53 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сделало официальное предложение «Крузейро» по трансферу Марлона слухи
23:52 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Мы видели, на что способен «Локомотив»
23:25 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» планируют возродить вторую команду
22:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорян прокомментировал расставание с «Кубанью»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна и Карраскаль не сыграют против «Пари НН»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Не понимаю трансфер Изидора в «Зенит»
22:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ярослав Савин: «Щенникова не будет в «Торпедо» в это трансферное окно»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Форвард из Эквадора в ближайшее время подпишет контракт с клубом РПЛ слухи
22:19 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: Сейчас нет предпосылок для увольнения Галактионова
22:14 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин назвал самых надёжных вратарей РПЛ
Все новости
Рекомендуем