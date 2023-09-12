Баринов: «Кто ставил «Локомотив» на второе место до старта - разбираются в футболе»

Капитан столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о показателях своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«До второго места «Локомотиву» два очка. Так что те, кто нас на второе место ставил, в футболе разбираются», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

После семи проведенных туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 12 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

Следующий матч в Премьер-лиге москвичи проведут на «РЖД Арене» против «Оренбурга».