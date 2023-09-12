Капитан «Локомотива» Баринов рассказал, в каком случае будет доволен своей карьерой

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, в каком случае будет доволен своей футбольной карьерой.

«Буду доволен карьерой, если удастся выиграть трофей с «Локомотивом», поиграть в Лиге чемпионов и сыграть со сборной на официальном турнире», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Дмитрий выступает за «железнодорожников» с 2015 года, он является капитаном команды. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

В футболке «Локо» Баринов провел 192 поединка, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и 13 результативных передач.