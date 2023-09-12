​Гладилин: «Никакой трагедии в поражении от олимпийцев Египта нет»

Российская сборная по футболу проиграла олимпийской команде Египта, но известный в отечественном футболе специалист Валерий Гладилин призвал не отчаиваться из-за этого результата, который, на его взгляд, не является показательным. При этом уровень египетского футбола в последнее время рос и потому стал много ближе к российскому, уверен Гладилин.

- Никакой трагедии в этом результате нет. Футбол сейчас выровнялся, ничего удивительного в поражении нет, сейчас можно проиграть любой команде, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

В следующем матче российская команда сыграет со сборной Катара.