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​Гладилин: «Никакой трагедии в поражении от олимпийцев Египта нет»

12 Сентября 2023 • 04:03 Комментировать

Российская сборная по футболу проиграла олимпийской команде Египта, но известный в отечественном футболе специалист Валерий Гладилин призвал не отчаиваться из-за этого результата, который, на его взгляд, не является показательным. При этом уровень египетского футбола в последнее время рос и потому стал много ближе к российскому, уверен Гладилин.

- Никакой трагедии в этом результате нет. Футбол сейчас выровнялся, ничего удивительного в поражении нет, сейчас можно проиграть любой команде, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

В следующем матче российская команда сыграет со сборной Катара.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Гладилин
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