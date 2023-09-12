​Игнатьев прокомментировал матчи молодёжной сборной России

Помимо взрослой сборной России, свои матчи в последние дни провела и молодежная команда - она, в частности, дважды сыграла со сборной Узбекистана, сперва седьмого сентября, а затем и одиннадцатого числа. Итоги матчей прокомментировал известный российский специалист Борис Игнатьев, он считает, что для сборной России это были экспериментальные матчи.

- Это были экспериментальные матчи, здесь разговор идет об отдельных игроках, их игровых умениях, возможности вписываться в игровую модель. Тренерский штаб познакомился с игроками, которые в ближайшем будущем могут попасть в основную команду, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.