«Крузейро» получило официальное предложение от московского «Динамо» по трансферу защитника Марлона, об этом сообщают бразильские СМИ.

По данным источников, столичный клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста пять миллионов евро.

Контракт Марлона с «Крузейро» рассчитан до 31 декабря следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне он принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее Марлон выступал за «Трабзонспор» и «Боавишту».