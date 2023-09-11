Булыкин: «Мы видели, на что способен «Локомотив»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах «железнодорожников» в нынешнем сезоне под руководством Михаила Галактионова.

«Мы видели, на что способен «Локомотив» и как он может играть. Конечно, бывает, случаются травмы. Тем не менее есть в команде лидеры и хорошая скамейка. Мастерство футболистов позволяет биться за высокие места», — заявил экс-нападающий российской сборной в интервью «Матч ТВ». Эксперт отметил, что руководство, тренерский штаб и игроки действуют как единый механизм, что радует Булыкина.

Напомним, что после семи туров Российской премьер-лиги «Локомотив» находится на шестом месте в турнирной таблице с 12 очками. Ранее в руководстве клуба рассказали об отсутствии причин для отставки Михаила Галактионова.