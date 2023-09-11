В «Локомотиве» планируют возродить вторую команду

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о планах возрождения второй команды столичного клуба.

«На последнем совете директоров обсуждали создание системы и выстраивание вертикали от академии до основной команды. Одна из ступеней, грубо говоря, вторая команда, где молодые спортсмены могли бы дошлифовывать своё мастерство», - говорит Нагорных в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что вторая команда «Локомотива» была расформирована летом 2022 года. Она носила название «Казанка» и выступала в третьем по рангу дивизионе России.

«Наверное, в течение следующего года она будет создана. Какого уровня? На все эти вопросы специалистам надо будет ответить», - добавил Нагорных.