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Тихонов: Не понимаю трансфер Изидора в «Зенит»

11 Сентября 2023 • 22:40 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Бывший игрок столичного «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал переход Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».

«Было бы понятно, если бы были еврокубки. Кубок России, РПЛ и еврокубки, тогда такого игрока для ротации можно купить, если имеешь возможности, как у «Зенита». Для меня, честно, трансфер непонятный», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению экс-футболиста «Спартака», нынешние игроки атакующей линии петербургского клуба не уступают Изидору по навыкам, несмотря на универсальность французского форварда.

Напомним, что Вильсон присоединился к «Зениту» на правах аренды до конца сезона. В новом клубе 23-летний нападающий будет выступать под 10-м номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Тихонов Вильсон Изидор
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