Тихонов: Не понимаю трансфер Изидора в «Зенит»

Бывший игрок столичного «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал переход Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».

«Было бы понятно, если бы были еврокубки. Кубок России, РПЛ и еврокубки, тогда такого игрока для ротации можно купить, если имеешь возможности, как у «Зенита». Для меня, честно, трансфер непонятный», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению экс-футболиста «Спартака», нынешние игроки атакующей линии петербургского клуба не уступают Изидору по навыкам, несмотря на универсальность французского форварда.

Напомним, что Вильсон присоединился к «Зениту» на правах аренды до конца сезона. В новом клубе 23-летний нападающий будет выступать под 10-м номером.