Нападающий эквадорского «Эмелека» Алехандро Кабеса вылетел в Россию, чтобы пройти медицинский осмотр и по его итогам подписать контракт с клубом РПЛ, об этом сообщает D_News Sport.

Контракт 26-летнего форварда с «Эмелеком» рассчитан до 30 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Кабеса принял участие в 22 играх, в которых смог отметиться пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Стоит отметить, что форвард провел один матч за национальную сборную Эквадора в декабре 2019 года.