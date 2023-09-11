Нигматуллин: Сейчас нет предпосылок для увольнения Галактионова

Бывший голкипер столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о будущем тренерского штаба «железнодорожников» во главе с Михаилом Галактионовым.

«Понятно, что сейчас нет никаких предпосылок к увольнению тренерского штаба. Конечно же, результат не создаётся быстро. Есть хорошие моменты, есть не очень», — заявил участник ЧМ-2002 в интервью «Матч ТВ». Тем не менее, по словам эксперта, поклонники «Локомотива» ждут лучших результатов от команды.

Напомним, что после семи туров подопечные Михаила Галактионова находятся на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 12 очками.