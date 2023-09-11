Руслан Нигматуллин назвал самых надёжных вратарей РПЛ

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил вратарей РПЛ после семи прошедших туров сезона и назвал самых надёжных из них.

«Наиболее ярко проявили себя Матвей Сафонов из «Краснодара», прежде всего его отметил бы. Ещё вратарь «Локомотива» Илья Лантратов и его тезка из «Урала» Помазун. Они были наиболее стабильны. У Матвея вообще много «сухих» матчей», - цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» пропустил за семь туров лишь два раза. Клуб возглавляет турнирную таблицу с трёхочковым отрывом.