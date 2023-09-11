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Лайзанс: «Не месте Фернандеса я бы не смог смотреть друзьям в глаза» эксклюзив

11 Сентября 2023 • 20:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о резонансном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

- Как отнеслись к ситуации с переходом Фернандеса в «Зенит»?

- Я его не понимаю.

- Он же легионер, приехал зарабатывать.

- Хорошо, пусть, это его дело. Но я бы так не смог.

- Почему?

- Я не так долго играл за ЦСКА, как Фернандес, был в команде в два раза меньше по времени, но у меня тут осталось очень много близких друзей. Я бы не смог посмотреть им в глаза.

- Ну, Марио же не в «Спартак» ушел, хотя и такие переходы случались.

- Нет никакой разницы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес Юрис Лайзанс
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