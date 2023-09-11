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Лайзанс: «Уже нет такого, что «Зенит» катком по всем проходит» эксклюзив

11 Сентября 2023 • 19:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «армейцев» в нынешнем сезоне.

- Как вам результаты выступления «армейцев» в РПЛ на данный момент?

- Прошлый год вообще был для ЦСКА фантастический. А в этом сезоне команда начла брать новичков, когда матчи уже вовсю шли. Кто-то приехал только к пятому–шестому туру. Плюс ЦСКА терял ключевых футболистов: Медину, Карраскаля, Зайнутдинова. Все они играли в основе. На их место пришли новые ребята, и им нужно время на адаптацию.

- «Армейцы» готовы бороться с «Зенитом» за золото в этом чемпионате?

- Почему нет? В последнем очном матче питерцы только в самой концовке смогли отыграться. Как мы видим, уже нет такого, что «Зенит» катком по всем проходит. Тут больше вопрос не к питерцам, а к другим клубам – готовы ли они, наконец, что-то сделать, чтобы скинуть «Зенит» с пьедестала.

- Почему питерцы неудачно начали чемпионат, как вам кажется?

- Малком ушел, плюс Вендел поздно приехал в расположение команды. А тут еще случилась скандальная ситуация с Марио Фернандесом. А вообще, я не считаю, что команда Семака провалила старт. Пару туров просто не выиграла.

- Но это уже необычно для нашего чемпионата.

- Зато потом они набрали ход, начали забивать и хорошо играли с основными конкурентами. Тем интереснее будет. Сейчас же нет еврокубков, поэтому на Кубок России можно серьезно ротировать состав, ведь из группы выходит три команды. Это дает возможность решать задачи в чемпионате уже основным составом.

- У «армейцев» с ротацией были проблемы, потому что команда имела достаточно короткую скамейку. Как это оцените?

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- Ну что теперь делать? Значит надо как-то распределить силы, выбрать какой-то приоритет. Хотя это сделать сложно, потому что перед ЦСКА всегда стоят самые высокие задачи. Думаю, что паузы на матчи сборных всегда дают время кому-то подтянуть кондиции, кому-то отдохнуть. Для молодых ребят сейчас есть очень хорошая возможность залезть в состав. Если не в одиннадцать основных, то в шестнадцать, восемнадцать человек, чтобы тренер мог на них рассчитывать в любом матче.

Елена Григорьевская

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