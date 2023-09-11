В «Краснодаре» выбрали лучшего игрока июля-августа

Болельщики текущего лидера РПЛ, «Краснодара» выбрали лучшего игрока прошедших июля-августа. Им стал колумбийский легионер Джон Кордоба.

Победитель голосования набрал 24% голосов. Несильно отстали преследователи из линии обороны – Хуниор Алонсо (20%) и Александр Черников (19%).

Напомним, что в активе Кордобы пять голов в 10 матчах за «быков» во всех турнирах. Также на его счету два ассиста.

«Краснодар» после семи прошедших туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице – в активе клуба 17 баллов, отрыв от второго места составляет три очка.