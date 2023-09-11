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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бистрович переходит из ЦСКА в другой клуб РПЛ

11 Сентября 2023 • 19:49 Комментировать (1)

Полузащитник Кристиян Бистрович переходит из ЦСКА в «Балтику». Клубы договорились об аренде 25-летнего хорвата с правом выкупа за 750 тысяч евро. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Отмечается, что «Балтика» полностью возьмёт на себя заработную плату Бистровича. При этом хорват согласился на сокращение оклада. Видеть Кристияна в своей команда очень хотел рулевой «Балтики» Сергей Игнашевич.

«Балтика» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 16 сентября – против «Ростова».

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ЦСКА Москва Балтика Кристиян Бистрович трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Южный201
11 Сентября 2023 в 20:39
Лучше бы Заболотного отдали за бесплатно в Балтику,только наверное Федотов своего любимчика никому не отдаст,пока самого не турнут из команды...
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