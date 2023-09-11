​Бистрович переходит из ЦСКА в другой клуб РПЛ

Полузащитник Кристиян Бистрович переходит из ЦСКА в «Балтику». Клубы договорились об аренде 25-летнего хорвата с правом выкупа за 750 тысяч евро. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Отмечается, что «Балтика» полностью возьмёт на себя заработную плату Бистровича. При этом хорват согласился на сокращение оклада. Видеть Кристияна в своей команда очень хотел рулевой «Балтики» Сергей Игнашевич.

«Балтика» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 16 сентября – против «Ростова».