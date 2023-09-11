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Карпов: Рахимов заблокировал переход игрока «Рубина» в «Пари НН»

11 Сентября 2023 • 19:47 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Российский инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале поведал об истории, что произошла в составе казанского «Рубина». Главный тренер команды Рашид Рахимов наложил запрет на переход 21-летнего полузащитника Руслана Безрукова в нижегородский «Пари НН» в рамках арендного соглашения с правом выкупа за 30 млн руб.

«Вето на переход наложил Рахимов. При этом тренер маринует Руслана на лавке, выпуская его, и то не на все 90 минут, только в Кубке России. Из-за этого парень не может играть даже за «Рубин-2», - поясняет Карпов.

У Безрукова в текущем сезоне всего три выхода на поле за «Рубин» - все в рамках группового этапа Кубка России. В семи прошедших матчах РПЛ на поле он не появлялся.

«Странный подход к игроку: вместо того, чтобы дать мальчику практику — им затыкают дыры на тренировках и не дают попробовать себя в другой команде», - добавляет Карпов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Пари НН Руслан Безруков
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