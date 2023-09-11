В «Локомотиве» раскрыли финансовые условия трансфера Изидора в «Зенит»

Нападающий Вильсон Изидор перебрался в «Зенит» - питерцы арендовали француза у «Локомотива» с опцией выкупа. Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров, высказался об условиях сделки.

«Сумма обязательного выкупа составляет 4 миллиона евро плюс бонусы. В общей сложности получается в районе 6 млн евро. Не сразу, но в течение полутора лет, и это нас устраивает», - цитирует Нагорных сайт «Матч ТВ».

Напомним, что в «Зенит» Изидор взял номер 10. Ближайший матч питерская команда проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Рубина» на выезде.

После семи туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Краснодара» на три очка.