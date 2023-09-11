Нагорных: «Никогда не задумывались об отставке Галактионова»

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о работе действующего главного тренера клуба – Михаила Галактионова.

«Ни в один из периодов в этом году не задумывались о его отставке. Он достойно работает и справляется с теми вызовами, которые ему выпадают. Абсолютно ему доверяем, хотели бы продолжать работу по построению конкурентоспособной команды», - рассуждает Нагорных для «Матч ТВ».

Напомним, что в стартовавшем в июле новом сезоне РПЛ «Локомотив» идёт на шестом месте, в активе клуба – 12 баллов. В ближайшем, восьмом туре «железнодорожники» примут «Оренбург».

Возглавил молодой специалист «Локомотив» в ноябре прошлого года.