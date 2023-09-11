Алдонин оценил трансферную кампанию ЦСКА

Бывший игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о текущем составе «красно-синих».

«Летнюю трансферную кампанию ЦСКА невозможно назвать оптимальной, если больше не будет усилений. Будет ли тяжело ЦСКА, если клуб в итоге не подпишет латераля? В любом случае будет тяжело», — приводит слова Алдонина Metaratings.

На данный момент ЦСКА располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 11 очков после семи игр.

16 сентября «армейцы» примут на своем поле «Крылья Советов» в рамках восьмого тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 по мск.