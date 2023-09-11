Нагорных раскрыл будущее Тикнизяна в «Локомотиве»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных порассуждал о несостоявшемся переезде в Европу талантливого защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

«У него был разговор с Михаилом Михайловичем (Галактионовым – прим.), определились, что в ближайший год Наир работает в клубе, развивается, повышает мастерство. Уверен, что у него большое будущее и удерживать его в «Локомотиве» мы не будем, если поступит хорошее предложение», - цитирует Нагорных «Матч ТВ».

Периодически минувшим летом появлялись слухи об интересе к игроку сборной Армении со стороны клубов Ла Лиги или немецкой Бундеслиги.

«Это будет тот период, что удовлетворит и клуб, и самого Тикнизяна», - добавил Нагорных.