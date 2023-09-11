Нагорных – о Марадишвили: «Надеюсь, он будет развиваться и больше играть»

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о полузащитнике команды Константине Марадишвили.

«Марадишвили начал играть больше, видны положительные тенденции в его игре. Надеюсь, что это будет не одномоментный прогресс, а он и в дальнейшем будет развиваться, больше играть», - цитирует Нагорных «Матч ТВ».

Напомним, что недавно Марадишвили был очень близок к уходу из «Локо». Самым вероятным сценарием была аренда в «Урал», однако сделка так и не состоялась. Недавно президент уральцев прокомментировал, почему футболист не пополнил его команду.