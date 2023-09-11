​Представитель Бителло отреагировал на слухи о нежелании игрока ехать в Россию

Жоао Хеманн, который представляет игрока «Гремио» Бителло, высказался насчёт информации о том, что футболист отказался от перехода в «Динамо». Сообщалось, что 23-летний футболист не хочет играть в чемпионате России.

«Это фейковая новость. Бителло никогда не говорил, что не хочет играть в России. Мы завершаем некоторые детали его контракта. Возможно, завтра футболист вылетит в Россию», - цитирует Хеманна Sport24.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бителло в 7 миллионов евро.

«Динамо» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» московская команда отстаёт на три очка.