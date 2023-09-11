Адиев не верит, что «Зенит» упустит очередное чемпионство

Главный тренер сборной Казахстана, бывший рулевой «Анжи» Магомед Адиев полагает, что в Российской премьер-лиге в текущем сезоне не будет нового чемпиона – им в шестой раз, пусть и с большим трудом станет «Зенит».

«Краснодар» на первом месте наконец-то, радуюсь этому и понимаю, сколько Галицкий вложил туда души и своих средств. Вряд ли у «Зенита» отберут золото РПЛ, это конкурентоспособная команда. Но в этом году будет не так ощутима разница в классе», - рассуждает специалист для «Чемпионата».

Напомним, что «Краснодар» опережает второе место всего на три балла, всего у «быков» 17 очков. «Зенит» делит второе место с «Крыльями Советов» и «Динамо» - у каждого клуба по 14 баллов.

«Когда есть время, смотрю матчи РПЛ. Мне всегда интересно, что происходит в России», - добавил Адиев.