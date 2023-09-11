Колосков – о назначении Опейкиной: «Хороший сигнал о разрыве санкций ФИФА и УЕФА»

Бригада Веры Опейкиной получила назначение на матч женской Лиги наций. С момента внедрения санкций бригада из России впервые будет работать на игре турнира под эгидой УЕФА. Комментарий на этот счёт дал Вячеслав Колосков – почётный президент Российского футбольного союза.

Назначение Опейкиной Колосков назвал первым шагом по возвращению России в Европу.

«Это позитивный и хороший сигнал о разрыве тех санкций, которые на нас наложили ФИФА и УЕФА. Потому что до этого никаких шагов подобного рода со стороны федераций не было предпринято», - цитирует Колоскова Metaratings.

Колосков также отметил, что арбитр Сергей Карасёв недавно поучаствовал в сборе судей УЕФА. Колосков надеется, что и Карасёва в обозримом будущем назначат на международный матч.