В окружении тунисского защитника Алаа Грама специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказались о его возможном переезде в Россию.

«Сейчас очень много слухов о том, где Алаа продолжит карьеру. Еще не все определено, он вполне может остаться в «Сфаксьене», как минимум до зимы. Не стоит торопиться», - заявил нашему корреспондету источник, близкий к футболисту.

Напомним, в минувшее воскресенье Иван Карпов сообщал, что тунисский футболист пополнит питерский «Зенит», а после будет арендован другим клубом Премьер-лиги. Называлась даже сумма покупки питерским клубом игрока – это 800 тыс. евро.