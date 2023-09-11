Коваленко передал привет своему любимому комментатору

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос о своём любимом футбольном комментаторе.

«Любимый комментатор? Нагучев. Он меня всегда хвалит. Я пересматривают потом свои матчи, так что передавайте Нагучеву привет», — приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 20-летний игрок появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После семи туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков.

В следующем туре «сине-бело-голубые» встретятся с «Рубином» (17 сентября).