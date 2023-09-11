Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адиев оценил переход Зайнутдинова в турецкий топ-клуб

11 Сентября 2023 • 18:17 Комментировать
Трабзонспор
...
Бешикташ
17.09 20:00

Рулевой сборной Казахстана Магомед Адиев оценил недавний летний трансфер Бактиёра Зайнутдинова из московского ЦСКА в стамбульский «Бешикташ».

«Он осваивается, но полностью ещё не адаптировался. Турция — это немного другая культура. Тяжело ему, конечно, нужно ещё время. Но в России он доказал, что является неординарным футболистом, этот переход должен пойти ему только на пользу», - сказал Адиев «Чемпионату», добавив, что футболист заслужил новый вызов в карьере.

Напомним, Зайнутдинов является одним из основных игроков сборной Казахстана. Команда продолжает борьбу за выход в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Магомед Адиев Бактиёр Зайнутдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТРАБЗОНСПОР БЕШИКТАШ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
18:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» победили в Туле
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Бителло отреагировал на слухи о нежелании игрока ехать в Россию
18:29 · Россия. Премьер-лига
Адиев не верит, что «Зенит» упустит очередное чемпионство
18:27 · Россия. Премьер-лига
Колосков – о назначении Опейкиной: «Хороший сигнал о разрыве санкций ФИФА и УЕФА»
18:23 · Россия. Премьер-лига
В окружении тунисского защитника Грама высказались о его переезде в Россию эксклюзив
18:19 · Россия. Премьер-лига
Коваленко передал привет своему любимому комментатору
18:17 · Россия. Премьер-лига
Адиев оценил переход Зайнутдинова в турецкий топ-клуб
17:56 · Россия. Премьер-лига
Известен состав сборной России на матч против олимпийцев Египта
17:49 · Россия. Премьер-лига
Изидор - о Санкт-Петербурге: «Ходил с широко раскрытыми глазами и любовался»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Бут – о Корниленко: «Крылья Советов в надёжных руках»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Волков: «Думаю, «Краснодар» может претендовать на чемпионство»
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин пожелал Пиняеву уехать в топ-лигу
17:01 · Россия. Премьер-лига
Коваленко — о том, кто следующим уедет в Европу: «Пиняев либо Эдик Сперцян»
16:59 · Россия. Премьер-лига
​В «Урале» анонсировали подписание новичков
16:43 · Россия. Премьер-лига
Бителло отказался переходить в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем