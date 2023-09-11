Адиев оценил переход Зайнутдинова в турецкий топ-клуб

Рулевой сборной Казахстана Магомед Адиев оценил недавний летний трансфер Бактиёра Зайнутдинова из московского ЦСКА в стамбульский «Бешикташ».

«Он осваивается, но полностью ещё не адаптировался. Турция — это немного другая культура. Тяжело ему, конечно, нужно ещё время. Но в России он доказал, что является неординарным футболистом, этот переход должен пойти ему только на пользу», - сказал Адиев «Чемпионату», добавив, что футболист заслужил новый вызов в карьере.

Напомним, Зайнутдинов является одним из основных игроков сборной Казахстана. Команда продолжает борьбу за выход в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года.