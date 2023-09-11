Известен состав сборной России на матч против олимпийцев Египта

Национальная команда России назвала состав на грядущий товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, место встречи – египетский город Суэц, стадион «Суэц».

Состав команды России: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Литвинов, Мелёхин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.

Напомним, что первый матч между российской командой и олимпийскими футболистами Египта прошёл на этом же стадионе на прошлой неделе, 7 сентября. Тогда благодаря голу Степана Оганесяна и спасениям Станислава Агкацева команде Валерия Карпина удалось сыграть вничью – 1:1.

Текстовую онлайн-трансляцию грядущей игры проведёт портал LiveResult.ru.