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Изидор - о Санкт-Петербурге: «Ходил с широко раскрытыми глазами и любовался»

11 Сентября 2023 • 17:49 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Французский легионер и новичок питерского «Зенита» Вильсон Изидор поделился впечатлениями о своём новом городе для жизни – Санкт-Петербурге.

«Приехал три дня назад и сразу обратил внимание на красоту города. Он похож города Европы — немного на Амстердам, немного на Париж, немного — на Рим. Потрясающе! Я ходил с широко раскрытыми глазами и любовался — настолько мне здесь понравилось», - цитирует футболиста официальный портал «Зенита».

Напомним, молодой форвард пополнил «Зенит» в рамках аренды в текущем сентябре. В неё включён пункт об обязательном выкупе футболиста. В России француз выступает с зимы 2022 года, первым российским клубом в его карьере был столичный «Локомотив».

​Изидор назвал свои сильные качества

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Зенит Вильсон Изидор
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