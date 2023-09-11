​Бригаду арбитров из России впервые за долгое время назначили на матч под эгидой УЕФА

Впервые за долгое время бригада арбитров из России будет работать на матче под эгидой УЕФА. Так, бригада Веры Опейкиной получила назначение на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. Игра пройдёт во вторник, 26 сентября, в армянском Армавире. Информация о назначении Опейкиной размещена на официальном сайте УЕФА.

Стоит сказать, что недавно арбитр Сергей Карасёв посетил сбор судей УЕФА, что является прогрессом. Ранее Карасёв на протяжении полутора лет не принимал участия в мероприятиях, которые проводил УЕФА. С момента внедрения санкций Карасёв перестал получать назначения.