Бут – о Корниленко: «Крылья Советов в надёжных руках»

Бывший южноафриканский футболист Мэтью Бут оценил нынешнего спортивного директора самарских «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. Он, как и Бут, выступал в составе «Крыльев» в период игровой карьеры.

«Он хорош в управлении и обладает лидерскими качествами. Это необходимо специалисту, поэтому команда в надежных руках», - цитирует Бута «Матч ТВ».

«Крылья Советов» на данный момент идут в группе лидеров чемпионата России. Самарцы с 14 баллами в активе делят второе место вместе с «Динамо» и «Зенитом». Отставание от первого места – всего лишь три пункта турнирной таблицы.

В восьмом туре самарцам предстоит сыграть на выезде с нестабильным в этом сезоне ЦСКА.