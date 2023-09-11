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Бут – о Корниленко: «Крылья Советов в надёжных руках»

11 Сентября 2023 • 17:34 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Бывший южноафриканский футболист Мэтью Бут оценил нынешнего спортивного директора самарских «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. Он, как и Бут, выступал в составе «Крыльев» в период игровой карьеры.

«Он хорош в управлении и обладает лидерскими качествами. Это необходимо специалисту, поэтому команда в надежных руках», - цитирует Бута «Матч ТВ».

«Крылья Советов» на данный момент идут в группе лидеров чемпионата России. Самарцы с 14 баллами в активе делят второе место вместе с «Динамо» и «Зенитом». Отставание от первого места – всего лишь три пункта турнирной таблицы.

В восьмом туре самарцам предстоит сыграть на выезде с нестабильным в этом сезоне ЦСКА.

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Крылья Советов Сергей Корниленко Мэттью Бут
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