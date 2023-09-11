Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Волков: «Думаю, «Краснодар» может претендовать на чемпионство»

11 Сентября 2023 • 17:27 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

Защитник «Краснодара» Сергей Волков ответил на вопрос о том, какую цель он преследует теперь. Ранее футболист говорил о желании получить вызов в сборную России.

«Дальнейшая цель на этот сезон… Думаю, «Краснодар» может претендовать на чемпионство. И самые максимальные задачи в Кубке. Если будет всё хорошо, то хотел бы попасть в сборную года РПЛ», - цитирует Волкова Sport24.

Именно «Краснодар» является лидером Российской премьер-лиги после семи сыгранных туров. Команда Владимира Ивича набрала 17 очков и 21 возможного.

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт в субботу, 16 сентября, – против «Ахмата» на поле соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Волков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
18:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» победили в Туле
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Бителло отреагировал на слухи о нежелании игрока ехать в Россию
18:29 · Россия. Премьер-лига
Адиев не верит, что «Зенит» упустит очередное чемпионство
18:27 · Россия. Премьер-лига
Колосков – о назначении Опейкиной: «Хороший сигнал о разрыве санкций ФИФА и УЕФА»
18:23 · Россия. Премьер-лига
В окружении тунисского защитника Грама высказались о его переезде в Россию эксклюзив
18:19 · Россия. Премьер-лига
Коваленко передал привет своему любимому комментатору
18:17 · Россия. Премьер-лига
Адиев оценил переход Зайнутдинова в турецкий топ-клуб
17:56 · Россия. Премьер-лига
Известен состав сборной России на матч против олимпийцев Египта
17:49 · Россия. Премьер-лига
Изидор - о Санкт-Петербурге: «Ходил с широко раскрытыми глазами и любовался»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Бут – о Корниленко: «Крылья Советов в надёжных руках»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Волков: «Думаю, «Краснодар» может претендовать на чемпионство»
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин пожелал Пиняеву уехать в топ-лигу
17:01 · Россия. Премьер-лига
Коваленко — о том, кто следующим уедет в Европу: «Пиняев либо Эдик Сперцян»
16:59 · Россия. Премьер-лига
​В «Урале» анонсировали подписание новичков
16:43 · Россия. Премьер-лига
Бителло отказался переходить в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем