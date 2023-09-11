Волков: «Думаю, «Краснодар» может претендовать на чемпионство»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков ответил на вопрос о том, какую цель он преследует теперь. Ранее футболист говорил о желании получить вызов в сборную России.

«Дальнейшая цель на этот сезон… Думаю, «Краснодар» может претендовать на чемпионство. И самые максимальные задачи в Кубке. Если будет всё хорошо, то хотел бы попасть в сборную года РПЛ», - цитирует Волкова Sport24.

Именно «Краснодар» является лидером Российской премьер-лиги после семи сыгранных туров. Команда Владимира Ивича набрала 17 очков и 21 возможного.

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт в субботу, 16 сентября, – против «Ахмата» на поле соперника.