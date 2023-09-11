​Булыкин пожелал Пиняеву уехать в топ-лигу

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин пожелал полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву уехать в более статусный чемпионат.

«Хочется, чтобы потом он уехал в топ-чемпионат Европы и там ещё сильнее прогрессировал. Потому что РПЛ не даёт прогресса, обязательно нужно уехать в другую лигу, чтобы там развиваться», - цитирует Булыкина Metaratings.

В «Локомотив» Сергей Пиняев перебрался в зимнее трансферное окно. В 22 матчах за московский клуб полузащитник записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

После семи туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.