Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Коваленко — о том, кто следующим уедет в Европу: «Пиняев либо Эдик Сперцян»

11 Сентября 2023 • 17:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко предположил, кто из игроков РПЛ уедет в Европу после Арсена Захаряна, перешедшего из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

Коваленко отметил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, которому, по мнению игрока «Зенита», отлично подойдёт испанский чемпионат.

«Пиняев либо Эдик Сперцян. 100 процентов! Серёжку я бы тоже в Испанию отправил. Эта лига подходит ему по стилю. Он любит с мячом повозиться, в «стеночку» сыграть», — приводит слова Коваленко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На счету 18-летнего Пиняева один мяч и три передачи в 10 встречах за «Локомотив».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Краснодар Сергей Пиняев Эдуард Сперцян Александр Коваленко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
18:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» победили в Туле
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Бителло отреагировал на слухи о нежелании игрока ехать в Россию
18:29 · Россия. Премьер-лига
Адиев не верит, что «Зенит» упустит очередное чемпионство
18:27 · Россия. Премьер-лига
Колосков – о назначении Опейкиной: «Хороший сигнал о разрыве санкций ФИФА и УЕФА»
18:23 · Россия. Премьер-лига
В окружении тунисского защитника Грама высказались о его переезде в Россию эксклюзив
18:19 · Россия. Премьер-лига
Коваленко передал привет своему любимому комментатору
18:17 · Россия. Премьер-лига
Адиев оценил переход Зайнутдинова в турецкий топ-клуб
17:56 · Россия. Премьер-лига
Известен состав сборной России на матч против олимпийцев Египта
17:49 · Россия. Премьер-лига
Изидор - о Санкт-Петербурге: «Ходил с широко раскрытыми глазами и любовался»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Бут – о Корниленко: «Крылья Советов в надёжных руках»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Волков: «Думаю, «Краснодар» может претендовать на чемпионство»
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин пожелал Пиняеву уехать в топ-лигу
17:01 · Россия. Премьер-лига
Коваленко — о том, кто следующим уедет в Европу: «Пиняев либо Эдик Сперцян»
16:59 · Россия. Премьер-лига
​В «Урале» анонсировали подписание новичков
16:43 · Россия. Премьер-лига
Бителло отказался переходить в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем