Коваленко — о том, кто следующим уедет в Европу: «Пиняев либо Эдик Сперцян»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко предположил, кто из игроков РПЛ уедет в Европу после Арсена Захаряна, перешедшего из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

Коваленко отметил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, которому, по мнению игрока «Зенита», отлично подойдёт испанский чемпионат.

«Пиняев либо Эдик Сперцян. 100 процентов! Серёжку я бы тоже в Испанию отправил. Эта лига подходит ему по стилю. Он любит с мячом повозиться, в «стеночку» сыграть», — приводит слова Коваленко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На счету 18-летнего Пиняева один мяч и три передачи в 10 встречах за «Локомотив».