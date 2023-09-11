​В «Урале» анонсировали подписание новичков

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», сообщил, что клуб ещё подпишет игроков в летнее трансферное окно.

«Усиления ещё будут, но кто именно, не будем говорить до последнего дня трансферного окна», - цитирует Иванова Sport24.

Как известно, летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге закрывается 14 сентября.

«Урал» в семи стартовых турах чемпионата России набрал 13 очков. На текущий момент команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч «Урал» проведёт 17 сентября – против «Факела».