​Озбилиз высказался о выборе Тикнизяна – футболист играет за Армению, а не за Россию

Экс-игрок «Спартака» Араз Озбилиз оценил решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна представлять сборную Армении.
«Он не первый футболист, кто мог играть за сборную России, но выбрал сборную Армении. Насколько я знаю, он всегда хотел играть именно за Армению», - цитирует Озбилиза ТАСС.
Наир Тикнизян провёл уже пять матчей за сборную Армении. В них защитник «железнодорожников» записал на свой счёт один гол.
Напомним, что ранее Тикнизян представлял Россию на молодёжном и юношеском уровнях.
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