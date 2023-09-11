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Чернышов: «В «Зените» у Изидора должно всё получиться»

11 Сентября 2023 • 16:31 Комментировать (2)
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о переходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит» на правах аренды.

По мнению специалиста, в «Зените» 23-летнему французу будет легче себя проявить, так как в петербургской команде ему будут помогать сильные партнёры.

«В «Зените» у него должно всё получиться, «сине-бело-голубые» подписывают ещё одного качественного игрока. Это лишний раз показывает то, что команда настроена на чемпионство», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». С тех про французский нападающий провёл за «железнодорожников» 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Андрей Чернышов Вильсон Изидор
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Комментарии (2)
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kostet
11 Сентября 2023 в 18:05
Все деньги за Малкома на какую то шваль спустили. Изидоры,Васильевы,Коваленки,Фернандесы, ужас, как по секонду лазали.
Cruyff
11 Сентября 2023 в 16:36
что может получиться у среднего уровня игрока он такой же как Бакаев ничего у него не выйдет
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