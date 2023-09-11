Чернышов: «В «Зените» у Изидора должно всё получиться»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о переходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит» на правах аренды.

По мнению специалиста, в «Зените» 23-летнему французу будет легче себя проявить, так как в петербургской команде ему будут помогать сильные партнёры.

«В «Зените» у него должно всё получиться, «сине-бело-голубые» подписывают ещё одного качественного игрока. Это лишний раз показывает то, что команда настроена на чемпионство», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». С тех про французский нападающий провёл за «железнодорожников» 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.