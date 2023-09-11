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​Аленичев сообщил, что у него были тренерские предложения

11 Сентября 2023 • 15:57 Комментировать

Летом 2019 года Дмитрий Аленичев покинул должность главного тренера красноярского «Енисея». С тех пор специалист не имеет работы.

По словам Аленичева, сам он не ищет тренерскую работу. При этом 50-летний специалист готов рассматривать предложения. Варианты, которые у него уже были, Аленичева не привлекли.

«Если меня найдут, понадобится моя квалификация тренерская, я рассмотрю предложение, если оно мне понравится. Но пока были предложения, которые меня не устраивают», - цитирует Аленичева ТАСС.

Напомним, что в 2015-2016 годах Дмитрий Аленичев тренировал «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев
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