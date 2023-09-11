Нападающий «Локомотива» Глушенков признался, что хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, в какой клуб он хотел бы перейти.

24-летний футболист признался, что хотел бы когда-нибудь оказаться в испанской «Барселоне».

«Барселона». Нравится стиль игры», — цитирует Глушенкова «РБ Спорт».

Глушенков выразил надежду на то, что матчи в составе национальной сборной России помогут ему проявить себя, чтобы в будущем привлечь внимание каталонского клуба.

В текущем сезоне Глушенков провёл за «Локомотив» 10 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 4 миллиона евро.