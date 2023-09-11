Глушенков: «Слежу, как Кузяев играет и забивает»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков признался, что следит за выступлениями российского полузащитника Делера Кузяева в составе «Гавра».

«За новостями слежу — как Кузяев играет, как забивает. Смотрю иногда обзоры», — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».

Напомним, 30-летний Кузяев перешёл в «Гавр» в июле нынешнего года из «Зенита». В футболке французского клуба россиянин успел провести четыре матча, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

После четырёх туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Гавр» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе пять набранных очков.