​Пьерро не перейдёт в «Локомотив»

В последнее время «Локомотив» связывали с нападающим Францди Пьерро из «Маккаби» (Хайфа). Впрочем, 28-летний футболист сборной Гаити не переедет в Москву. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», израильский клуб отказался продавать Пьерро за 2,5 миллиона евро.

Источник отмечает, что в трансферных списках «Локомотива» сейчас находятся шесть футболистов. При идеальном раскладе московский клуб до закрытия трансферного окна подпишет центрального защитника и центрального нападающего.

Отметим, что летнее трансферное окно в России закрывается 14 сентября.