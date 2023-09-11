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​Пьерро не перейдёт в «Локомотив»

11 Сентября 2023 • 15:27 Комментировать

В последнее время «Локомотив» связывали с нападающим Францди Пьерро из «Маккаби» (Хайфа). Впрочем, 28-летний футболист сборной Гаити не переедет в Москву. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», израильский клуб отказался продавать Пьерро за 2,5 миллиона евро.

Источник отмечает, что в трансферных списках «Локомотива» сейчас находятся шесть футболистов. При идеальном раскладе московский клуб до закрытия трансферного окна подпишет центрального защитника и центрального нападающего.

Отметим, что летнее трансферное окно в России закрывается 14 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маккаби Хайфа трансферы футбола - лето 2023 Францди Пьерро
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