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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жирков: «Зенит» — один из основных претендентов на чемпионство»

11 Сентября 2023 • 15:22 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков назвал «сине-бело-голубых» одним из главных претендентов на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Эксперт согласился с тем, что уход бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» — это серьёзная потеря для «Зенита», отметив при этом глубину состава петербургского клуба.

«У них была хорошая скамейка: Мостовой и Ерохин. «Зенит» — один из основных претендентов на чемпионство. Но все команды могут покусать», — цитирует Жиркова «Чемпионат».

После семи туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 17 сентября против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Жирков
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