​Изидору не нравится статус «джокера»

Новобранец «Зенита» Вильсон Изидор ответил на вопрос, можно ли называть его Джокером, учитывая тот факт, что в «Локомотиве» он нередко забивал голы после выходов на замену.

«Это просто моя работа - забивать. Честно говоря, мне не нравится, когда меня называют Джокером, но если я буду полезен команде даже в таком ключе, меня это устроит», - слова Изидора приведены на клубном сайте «Зенита».

Как известно, «Зенит» арендовал 23-летнего Изидора у «Локомотива» с правом дальнейшего выкупа.

Сергей Семак в настоящий момент готовит «Зенит» к гостевому матчу чемпионата России против «Рубина». Команды сыграют в воскресенье, 17 сентября.