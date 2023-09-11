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Осинькин: «Очень надеюсь, что Гарре останется игроком «Крыльев Советов»

11 Сентября 2023 • 15:07 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном уходе нападающего Бенхамина Гарре из самарского клуба.

Напомним, ранее агент Эмилио Чемпион заявил, что 23-летний аргентинец хочет покинуть «Крылья Советов», однако позже сам футболист опроверг эту информацию.

«Очень надеюсь, что он останется игроком нашей команды. Что будет зимой — это зависит от многих факторов, в том числе от уровня его игры — сможет ли он его поддерживать или даже прогрессировать. Надеюсь, что мы все станем только лучше», — приводит слова Осинькина Metaratings.

В текущем сезоне Гарре провёл за «Крылья Советов» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Бенхамин Гарре
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