Осинькин: «Очень надеюсь, что Гарре останется игроком «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном уходе нападающего Бенхамина Гарре из самарского клуба.

Напомним, ранее агент Эмилио Чемпион заявил, что 23-летний аргентинец хочет покинуть «Крылья Советов», однако позже сам футболист опроверг эту информацию.

«Очень надеюсь, что он останется игроком нашей команды. Что будет зимой — это зависит от многих факторов, в том числе от уровня его игры — сможет ли он его поддерживать или даже прогрессировать. Надеюсь, что мы все станем только лучше», — приводит слова Осинькина Metaratings.

В текущем сезоне Гарре провёл за «Крылья Советов» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.